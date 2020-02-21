Altuğ Verdi soruşturmasında iki şüpheli daha itirafçı oldu

Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha FETÖ itirafçısı olarak serbest kaldı.

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Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltında bulunan şüphelilerden 2'si daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. 

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 26'sı gözaltına alınırken, zanlılardan 7'sinin farklı FETÖ soruşturmalarından tutuklu bulunduğu, 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Şüphelilerden 2'si, 19 Şubat'ta etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı.

Sorguları süren şüphelilerden 2'sinin daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren 22 şüpheliden 16'sının 24 Şubat'ta, 6'sının ise bir sonraki hafta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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