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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'nın yönetim kadrosuna yönelik yürütülen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Altun şunları kaydetti:
"PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de “PKK’nın dışişleri bakanı” diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor."
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