İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, "Mücadeleyi baltaladığımız yönündeki yorumlar kötü niyetli ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun, "Bütün dünya Türkiye'nin mücadelesini unutmuş görünüyor" mesajının ardından "Size hatırlatalım" dedi ve bir video paylaştı. Videoda ise, DAEŞ'in Türkiye'de düzenlediği terör saldırılarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Ayrıca, Türkiye'nin DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu’nun aktif bir üyesi olduğunu, İncirlik Üssü’nün de bu amaçla kullanıldığını hatırlattı.



Altun, Türkiye'nin 2015 yılından 2018 yılına kadar DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlarla ilgili sayısal verileri de paylaştı.

All comments that we are undermining the fight against DEASH are malicious and baseless.



Turkey is the only state fighting this organization hand-to-hand.



The whole world seems to have forgotten Turkey's struggle.



Let's remind you. #OperationPeaceSpring pic.twitter.com/Qe0tiOghuh — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 20, 2019