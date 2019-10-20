İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, "Mücadeleyi baltaladığımız yönündeki yorumlar kötü niyetli ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Altun, "Bütün dünya Türkiye'nin mücadelesini unutmuş görünüyor" mesajının ardından "Size hatırlatalım" dedi ve bir video paylaştı. Videoda ise, DAEŞ'in Türkiye'de düzenlediği terör saldırılarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Ayrıca, Türkiye'nin DAEŞ'le Mücadele Koalisyonu’nun aktif bir üyesi olduğunu, İncirlik Üssü’nün de bu amaçla kullanıldığını hatırlattı.
Altun, Türkiye'nin 2015 yılından 2018 yılına kadar DAEŞ'e karşı yürüttüğü operasyonlarla ilgili sayısal verileri de paylaştı.
Altun'dan DAEŞ'le mücadele mesajı
NTV HaberTürkiye
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, "Mücadeleyi baltaladığımız yönündeki yorumlar kötü niyetli ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, "Mücadeleyi baltaladığımız yönündeki yorumlar kötü niyetli ve asılsızdır" ifadelerini kullandı.