Altun'dan İmamoğlu protestolarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen 21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli'ne katıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili iddialar olduğunu söyleyen Altun, "Bu iddiaların soruşturulması, hukuk devletinin gereği olarak bağımsız yargı organlarının denetimindedir. Yürüyen hukuki bir süreci akamete uğratmak ve siyasi rant elde etmek amacıyla vandalizme, sokak şiddetine zemin hazırlamak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur, kamu düzenini bozmaktır, toplumsal huzur ve barış ortamını zedelemektir." dedi.



Meşru siyaset zemininin milletin iradesiyle şekillendiğini, anayasayla teminat altına alındığını söyleyen Altun, "Devletin kurumlarına karşı sorumsuz ve kışkırtıcı çağrılarla sokakları manipüle etmek, vandalizmi, şiddeti ve kanun tanımazlığı teşvik etmek anlamına gelir. Bu tür çağrılar, adil yargı süreçlerine müdahale çabasıdır; hak arayışı değil, hukukun üzerine baskı kurma girişimidir. " görüşünü paylaştı.



"TÜRKİYE'NİN İTİBARINI ZEDELEME ÇABALARINA TANIKLIK ETTİK"



Geçmişte olduğu gibi bugün de bu sokak çağrılarının ardından çeşitli aşırılık yanlılarının, terör örgütlerine mensup ya da sempatizan yapıların, radikal grupların harekete geçmeye çalıştığını üzülerek müşahede ettiklerini ifade eden Altun, bütün bu süreçlerde dijital mecraları, sosyal medyayı bir taarruz alanı, bir kaos üretim merkezi, toplumsal huzursuzluk yaratma aracı olarak gören bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını vurguladı.



"HALKIN YALANLARA TESLİM OLMAYACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"



Kirli kampanyaların amacının sadece kamuoyunu yanıltmak değil, halkı devletine, kurumlarına ve adalet sistemine karşı kışkırtmak olduğunu aktaran Altun, şunları söyledi:



"Açıkça söylüyoruz; halkı yanıltan, devlete güvensizlik aşılamaya çalışan, bilgi kirliliğiyle kargaşa üretmek isteyen her yapıyla, her aktörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Çeşitli algı oyunlarıyla, çarpıtılmış söylemlerle, sahte belgelerle ya da manipülatif videolarla birilerinin kendisini adalet karşısında imtiyazlı bir konuma getirmeye çalışmasına asla müsaade edemeyiz. Hukukun üstünlüğüne, devletin meşruiyetine ve milletin sağduyusuna zarar veren bu dezenformasyon saldırılarına karşı güçlü, bilinçli ve sistematik bir duruş şarttır."



"HİÇBİR KİŞİ, MAKAM, ZÜMRE TÜRK ADALET SİSTEMİNİN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"



Fahrettin Altun, kimsenin hukukun üstünde olmadığını, hiçbir kişi ya da kurumun, yargının bağımsızlığına müdahale etme hakkına sahip olamayacağını vurguladı.



Anayasal düzende teminat altına alınan kuvvetler ayrılığı ilkesinin özünün de tam olarak bu olduğuna dikkati çeken Altun, şunları dile getirdi:



"Bugün yargı mercilerini hedef göstermeye çalışan, hukuki süreci itibarsızlaştırmak isteyen çevreler, sadece mevcut davaları değil, doğrudan ülkenin huzurunu ve demokrasimizin temel direklerinden biri olan hukuk devletini hedef almaktadır. Hiçbir kişi, makam ya da zümre, Türk adalet sisteminin üstünde değildir."