Altun'dan Özel'e tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini, "toplumsal barışımızı ve milli birliği hedef alan sözler" olarak niteledi.



Altun, "Devletimiz, her türlü tehdit ve provokasyon karşısında gücünü ve kararlılığını korumaktadır. Tüm siyasi aktörler sorumlu bir dille hareket etmeli, milli iradeye ve hukuki süreçlere saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

