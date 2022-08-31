Altun'dan Reuters Haber Ajansı'na tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya kuruluşlarına talimat verildiğine dair Reuters Haber Ajansı'nda yer alan iddialara tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklamaya yayımlayan Altun, “Türkiye İletişim Modeli ile ulusal ve uluslararası çapta başarılı çalışmalara imza atan İletişim Başkanlığımızın, İngiltere merkezli Reuters Haber Ajansı tarafından hedef alınması, bizler için sadece ne kadar doğru yolda olduğumuzun göstergesi ve gurur vesilesidir." dedi.

Dört yıllık süreçte dezenformasyonla mücadelede önemli başarılar elde ettiklerini de vurgulayan Altun, "Reuters'in niyetini ve neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Sizi sadece hakikat için habercilik yapmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.