Altun'dan Suriye açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter mesajında Rusya'nın Esad rejimine olan desteğinin bölgede korkunç olan insani durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.



Soçi'de Rusya'yla yapılan anlaşmaya saygı duyduklarını vurgulayan Altun, "Tüm tarafların sözünü tutmasını ve kararlılıkla çalışmasını umuyoruz" dedi. "Kendi güçlerimizi herhangi bir tehdide karşı korumaktan çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Altun, "Kimse bizim kararlılığımızı test etmemeli" mesajını paylaştı.



Esad rejiminin eylemlerinin bölgeyi istikrarsızlaştırdığına da dikkat çeken Altun, "Sabrımız uzun zaman önce tükendi, ne olursa olsun ulusal güvenliğimizi korumaya çalışacağız" dedi.



Altun, rejimin, bölgede bir ateşkese varılması amacıyla çalışan cesur türk askerlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti, "Kendi halkına karşı suç işleyen bu katil rejimi destekleyenler tekrar düşünmeli. Biz caydırılmayacağız" ifadelerini kullandı.