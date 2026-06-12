Altunlar suç örgütüne operasyon. 63 şüpheli gözaltına alındı

Antalya genelinde “Altunlar” olarak bilinen ve liderliğini Necdet Altun’un yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi , 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah, 240 bin TL ve bir miktar döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında suçtan kaynaklandığı değerlendirilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkuller ile banka hesapları dahil olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki mal varlığına el konuldu.

Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.