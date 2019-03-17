Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da terör katliamı gerçekleştiren teröristin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerini değerlendirdi.
Twitter’dan bir mesaj yayımlayan Altun şunları kaydetti:
"Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta!"
Altun: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da terör katliamı gerçekleştiren teröristin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerini değerlendirdi.