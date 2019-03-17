Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Zelanda'da terör katliamı gerçekleştiren teröristin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerini değerlendirdi.

Twitter’dan bir mesaj yayımlayan Altun şunları kaydetti:

"Bugün Neo-Haçlıların, Neo-Nazilerin ve Neo-Siyonistlerin hedefinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Elbirliğiyle Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirmek için çalışıyorlar. Her yola başvuruyorlar. Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir. Nokta!"