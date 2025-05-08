Altyapı çalışmasında bir işçi göçük altında kaldı

İstanbul Şile'de altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Altyapı çalışmasında bir işçi göçük altında kaldı

İstanbul'un Şile ilçesi Çavuş Mahallesi Asya Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında ekiplerinin altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

O sırada kepçenin kazdığı kanalda çalışan 42 yaşındaki Mehmet T. toprak altında kaldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçük altında kalan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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