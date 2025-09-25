Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Malatya'da apımı devam eden iş yerlerinin alt yapı çalışmasında toprak kayması ile göçük meydana geldi. Çalışmalarda yer alan Süleyman Karakaş, oluşan göçüğün altında kaldı.

Çevredeki işçilerin ihbarı ile bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarla göçük altında kalan Süleyman Karakaş, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karakaş, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.