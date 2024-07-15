Altyapı çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Hasan Arslan öldü, 2 kişi de yaralandı.

Altyapı çalışmasında toprak kaydı: 1 ölü, 2 yaralı

'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanal yapımı sırasında meydana geldi. Çukurun açılması sırasında bir tarata toplanan toprak yığını, yaklaşık 3 metre derinlikte çalışan işçiler Hasan Arslan, Kadir A. ve Mustafa Ö.’nün üzerine kaydı.

Çukurda toprak altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için çevredekiler çalışması yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 işçiyi toprak yığını altından yaralı olarak çıkardı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

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