Altyapı kazısında doğalgaz borusu patladı, 2 işçi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü.

Kaçağa müdahale eden iki işçi, gaz kaçağı alev alması sonucu yanarak yaralandı. Bir iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgeye verilen gazın kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü açıklandı.