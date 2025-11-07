Altyapı kazısında doğalgaz borusu patladı, 2 işçi yaralandı
07.11.2025 03:05
DHA
Hatay'da altyapı kazısında hasar gören doğalgaz borusundaki kaçağa müdahale eden 2 işçi, gazın alev alması sonucu yaralandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat ve alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu zarar gördü.
Kaçağa müdahale eden iki işçi, gaz kaçağı alev alması sonucu yanarak yaralandı. Bir iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bölgeye verilen gazın kesilmesiyle yangın kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin tedavisinin sürdüğü açıklandı.