Alüminyum hırsızları  yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay, 8 Ağustos 2025 tarihinde Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde meydana geldi. Park halindeki iki tırın brandaları kesilerek toplam 15 adet alüminyum çıta çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.S., M.M.K. ve H.Y. isimli şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Aynı gün düzenlenen operasyonda şüpheliler çalıntı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kamu düzeninin sağlanması ve halkın huzur ile güvenliğinin temini amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.