Alzheimer hastası kadın kayboldu

Eskişehir'de alzheimer hastası kadından haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre; Gündoğdu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hatun Işıksoy, dün saat 16.00 sıralarında evinden ayrıldı.

Sonrasında bir daha kendisinden haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu emniyete bildirdi.

Müracaat üzerine, kayıp kadının bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu ve üç çocuk annesi olduğu öğrenildi.