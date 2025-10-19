Alzheimer hastası kayıp öğretmen aranıyor

Küllük köyünde 9 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmenin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Iğdır Valisi Ercan Turan, dün 114 kişinin katılımıyla yapılan ve hiçbir ize rastlanılmayan İslam Temeş’in bulunması çalışmalarına tüm kamu kurumlarının katılması için talimat verdi.



Talimat üzerine AFAD, UMKE, JAK, komando birliklerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan ekiplerin katılımıyla arama kurtarmacı sayısı bine yükseldi.



TÜM NOKTALAR DİDİK DİDİK ARANIYOR



Küllük köyünün yanı sıra civardaki tüm köy içleri, sulama kanalları, tarlalar da dahil olmak üzere Temeş’in bulunabileceği noktalarda arama çalışması başlatıldı.



İnsansız Hava Aracı (İHA) ve arama köpeklerinin de desteğiyle sürdürülen çalışmalarda gruplara ayrılan ekipler Temeş’i arıyor.