Alzheimer hastası yaşlı adam 102 gündür kayıp

Muallimköy Mahallesi ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Algan'ın arama çalışmaları bayram öncesinde de devam etti. Valilikten gelen talimat doğrultusunda AFAD, ÇAK-TİM, GEAK, MEB AKUB, UMKE, emniyet, jandarma ve ilçe belediye ekipleri yeniden bölgeye sevk edilerek kayıp vatandaş için geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekipler, genişletilmiş arama alanlarında yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, teknolojik cihazlar ve iz takip köpekleriyle de destek sağlandı. Dağ taş demeden zorlu arazi şartlarında canla başla kayıp kişiyi arayan ekipler, 102. günde Algan'a dair herhangi bir ize yine rastlamadı.

"YÖNÜNÜ KAYBEDİYOR VE BİR DAHA DA BULAMIYOR"



Arama çalışmalarına katılan Bayram Algan'ın oğlu Ümit Algan, "Babam 18 Şubat saat 15.30'da evden çıkıyor. Kendisinden haber alamayınca kayıp ilanı verdik. Kamera kaydında ormana girdiği görülüyor. Bence yönünü kaybettiği için dönemedi ve kayboldu. Daha önce de kayboldu ancak kısa sürede bulduk. Babam en son bir güvenlik ile konuşuyor ve 'Gebze'ye gideceğim, nasıl giderim' diye soruyor. Yani yine aklı Gebze'de. Kaybolduğunun farkına varmış, güvenliğe Gebze'ye nasıl gideceğini soruyor. Akli dengesi hala yerinde, kendini biliyor ancak muhtemelen sadece yönünü bulamıyor." şeklinde konuştu.