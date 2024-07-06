Alzheimer hastası yaşlı adamdan 8 saattir haber alınamıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Yaşar Eren'den (80) 8 saattir haber alınamıyor.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 8 saattir haber alınamıyor

'nın Milas ilçesinde kaybolan ve hastası olduğu öğrenilen Yaşar Eren'den, 8 saattir haber alınmazken, yaşlı adam her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Yaşar Eren, 5 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında kayboldu.

Yaklaşık 8 saattir kendisinden haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eren'in ailesi kaybolduğu bölge ve çevresinde araştırma yaparken, ihbar üzerine ekipler, bölgede yaşlı adamın bulunması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, Eren’i görenlerin en yakın güvenlik birimlerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

Alzheimer hastası yaşlı adamdan 8 saattir haber alınamıyor - 1

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