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Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla dövdü

Tekirdağ Çorlu'da bir genç, kulağına sopayla vurmasına sinirlendiği Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı.

Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla dövdü

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı. İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı.

Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla dövdü - 1

Başından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde kaldı. Yaralı Alzheimer hastası M.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından İ.E. tarafından gözaltına alınırken, kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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