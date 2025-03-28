Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla dövdü

Olay, Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı. İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı.