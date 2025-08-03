Balıkesir'de Alzheimer hastası zeytinlikte ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'ndeki Fener Sokak yakınlarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin Mustafa S. (80) olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mustafa S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemede, yaşlı adamın Alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli inceleme başlatılırken, yaşanan acı olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.