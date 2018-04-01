Amanos Dağları'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi.
Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.