İçişleri Bakanlığınca Hatay’da “Kapan-2 Amanoslar Operasyonu” başlatıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat timlerinin yanı sıra Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel görev alıyor



Operasyonla bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonları sonrasında kalan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütüne ait 3 odalı bir sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 depo tespit edildi.



Sığınak ve depolarda ele geçirilen 1 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.



Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.