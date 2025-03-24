Amasra maden faciası davasında karar

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında karar açıklandı.



Bartın Ağır Ceza Mahkemesince, Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan 12. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.



Duruşmada, önceki celsede iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı sanıkların, sanık ve müşteki avukatlarının karşı savunma ve beyanları alındı.



Mahkeme başkanı, kararın açıklanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu.



Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.



Sanık avukatları ise tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının anlaşıldığını öne sürerek, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

17 YILA KADAR HAPİS CEZASI



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklu sanıklar TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci ve İşletme Başmühendisi Mehmet Tural'ı 16 yıl 6'şar ay, iş güvenliği ve eğitim başmühendisi Volkan Soylu'yu 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Heyet, tutuksuz 16 sanığın, aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca tüm sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulanması kararlaştırıldı.



Aralarında Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'nın da olduğu 3 sanığın ise beratine hükmedildi.

