Amasra'da kafe karıştı: İki grup birbirine girdi, yedi kişi yaralandı

Bartın'da bir kafede çıkan bıçaklı kavgada yedi kişi yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında bir kafede meydana geldi.

Ankara'dan tatil için Amasra'ya gelen B.A, B.D., A.D. ve B.T. gittikleri kafede iş yeri sahibi ile tartıştı.

Kafe çalışanlarının da tartışmaya dahil olmasıyla kavga çıktı.

YEDİ KİŞİ YARALANDI

Kavgada kafe sahibi S.B. ile iki kafe çalışanı bıçakla B.A, B.D, A.D ve B.T. ise kavgada yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yedi yaralı, gelen sağlık ekipleri tarafından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İş yeri sahibi ve iki kafe çalışanını bıçaklayan dört şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.