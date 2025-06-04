Amasra'daki kömür ocağına 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir kömür ocağına ceza verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Amasra'daki deniz kirliliği haberleri üzerine harekete geçen Bartın İl Müdürlüğü ekipleri, Gömü köyünde bulunan bir kömür ocağından dere vasıtasıyla denize maden atığı döküldüğünü tespit etti. İşletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereği 1 milyon 337 bin 334 TL idari ceza uygulandı.

Sorumlular hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.