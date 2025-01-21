Amasra'daki maden faciası: Sanıklar son savunmalarını yaptı

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince, Bartın Adliyesinde özel olarak oluşturulan salonda yapılan 11. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Adliye içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.



Önceki duruşmada iddia makamının sunduğu mütalaaya karşı savunma ve beyanların alındığı duruşmada, müşteki avukatları, Amasra Müessesesinde yetersiz işçi sayısıyla yüksek miktarda kömür çıkarıldığı ve bunun da üretim baskısının olduğunu ortaya koyduğunu, ocak içerisindeki hava hızının yetersiz olduğu, sensörlerin devre dışı bırakıldığı, taş tozu uygulamalarının yapılmadığının görüldüğünü savundu.



Havalandırma sorunu olduğunun bilinmesine rağmen sanık ve şüphelilerin ilkel yollarla sorunu çözmeye çalıştığı, sorun çözülmeden üretime devam edildiği, su barajlarının bulunmadığının açıkça görüldüğü ve tehlikeli çalışma şartlarına karşı tedbir alınmadığını belirten müşteki avukatları, tutuklu sanıkların "olası kastla öldürme" suçundan, tutuksuz diğer 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.



Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve mütalaaya katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti.



Sanık avukatları ise tanıkların beyanlarıyla üretim baskısının olmadığının anlaşıldığını öne sürerek, tutuklu sanıkların tahliyelerini, tutuksuz sanıkların beraatlerini istedi.

KARAR DURUŞMASI 24 MART'TA



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmaları değerlendirmek ve dosyayı karara bağlamak için duruşmayı 24 Mart'a erteledi.