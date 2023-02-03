Amasra'daki maden faciasında 4 yöneticiye bin 62 yıl hapis istemi

Amasra'da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasında iddiname kabul edildi. Madenin 4 yöneticisi için bin 62'şer yıl hapis cezası istendi.



Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kurumu'na ait ocakta 14 Ekim'de patlama oldu. 42 işçi hayatını kaybetti, 10 işçi yaralandı.



Patlamanın ardından çıkan yangın aylarca sürdü.



Olayın ardından aralarında Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de olduğu 8 kişi tutuklandı.

Amasra'daki maden faciasının nedeni iddianamede Haberi Görüntüle

85 KEZ İKAZ VERİLDİ



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamede ihmal ve kusurlara dikkat çekildi.



Metan gazı değerlerinin 85 kez ikaz verdiği vurgulandı.



Havalandırma vantilatörünün 355 kez alarm durumuna geçtiği belirtildi.



İddianamede patlamanın gerçekleştiği kısımda bulunan fanın ise çalışmadığına dikkat çekildi.

Sürekli uyarı ve alarm kayıtları olmasına rağmen gerekli tedbirleri almadığı için kurum yetkililerinin ihmali olduğu vurgulandı.

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Tutuklu Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile üç yönetici için 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan bin 62'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



4'ü tutuklu 19 şüphelinin ise 22 yıla kadar hapsi isteniyor.