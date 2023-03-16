Amasra’daki maden ocağında yangın yeniden başladı

Dün akşam saatlerinde metan gazı seviyesinin yükselmesiyle baraj gerisinde kömür tozu patlaması yaşanınca yangın çıktı.



Ekipler yeniden barajları kurarak, ocağı tahliye etti. Yangın nedeniyle yıkılmak istenen barajlar yeniden yapıldı. Bu arada ocağa girişler kapatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin