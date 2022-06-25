Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü

Amasya'da balkondan düşerek yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi.

BALKONDA OYUN OYNUYORDU

4 katlı binanın 1'inci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı bebek, aşağı sarkınca beton zemine düştü.

BAŞKASININ ÜZERİNE DÜŞÜNCE HIZI KESİLDİ

Bebek, yolda duran Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle hafif yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan Afgan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'SAKSI DÜŞTÜ SANDIM'



Yaşadıklarını anlatan Ruhi Aşçı, "Elektronikçinin kapısında ayakta beklerken omzuma bir şey düştüğünü fark ettim. İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim, sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.