Amasya'da 107 köy yolu kar yağışından ulaşıma kapandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine bağlı 15 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Mevsimin ve yılın ilk karla mücadele çalışmaları ekiplere yürütülen çalışmalar neticesinde hız kesmeden devam ediyor.



"UZUN SÜREDİR YAĞMUR BİLE YAĞMIYORDU"



Amasya'da yaşayan Altan Eftelioğlu isimli vatandaş uzun süredir kurak geçtiğini yağmur bile yağmadığını belirterek, "Bu kar nebze olsun yüzümüzü güldürdü. Uzun süredir kurak geçen mevsim sonrası dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve sabah saatlerinde kara dönüşmesi sonucu görüldüğü üzere Amasya Çakallar seyir tepesi muhteşem ötesi güzel görüntü oluşturdu." dedi.



“107 KÖY YOLUMUZ ULAŞIMA KAPANDI”



Amasya Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "kar yağışı nedeniyle; merkez 38, Göynücek 5, Gümüşhacıköy 15, Hamamözü 6, Merzifon 19, Suluova 9, Taşova 15 olmak üzere, toplam 107 köy yolumuz ulaşıma kapanmış olup, ekiplerimizin ulaşımı tekrar sağlamak için çalışmaları devam etmektedir” denildi.

