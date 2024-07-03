Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Amasya’da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 15 Afganistanlı göçmeni taşıyan hafif ticari araç ve otomobilde bulunan organizatör şüphelisi 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da 15 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Dün şehir merkezi girişinde polis uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine öncü olarak gelen 42 AOZ plakalı otomobil ve ardından gelen 42 AUS plakalı hafif ticari aracı birbiri ile bağlantılı olduğu şüphesi ile durdurdu. Ekipler tarafından hafif ticari araçta yapılan aramada Erzurum’dan alınarak yola çıkan yaşları 18 ile 30 arasında değişen 15 kaçak göçmen yakalandı.

Otomobilde bulunan Medine Koç(42), Selahattin Diri (45), Osman Süngü (38) ve hafif ticari araçta bulunan Ahmet Arıkan (44) yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Selahattin Diri, Osman Süngü ile Ahmet Arıkan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Medine Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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