Amasya'da 160 yıllık geleneğe deprem nedeniyle ara verildi

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan büyük yıkım nedeniyle ramazan ayı boyunca belediye bandosunun müzik çalmayacağını söyledi.

Sarı, "İftar ve gece sahurda olan top atışlarımıza devam edeceğiz. Ancak iftar öncesindeki 160 yıllık konser geleneğimizi bu yıl yapmama kararı aldık. Depremzedelere saygı, memleketimize sevgi ve Amasya'mıza sadakat olarak bu sene bandomuz gece çalmayacak." dedi.

