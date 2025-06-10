Amasya'da 4 ahşap ev yandı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, Celal Göncü ve İsmail Bolat'a ait evler ile boş durumda olan 2 ahşap ev olmak üzere toplam 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.