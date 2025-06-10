Amasya'da 4 ahşap ev yandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir köyde çıkan yangında 4 ahşap ev küle döndü.

Amasya'da 4 ahşap ev yandı

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Soku köyünde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki evlere sıçradı.

İhbar üzerine köye , acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, Celal Göncü ve İsmail Bolat'a ait evler ile boş durumda olan 2 ahşap ev olmak üzere toplam 4 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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