Amasya'da gölette kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde kaybolan 5 kişilik aileden 2'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.



Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.