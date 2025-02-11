Amasya’da 90 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkezde 10, Göynücek’te 7, Gümüşhacıköy’de 18, Hamamözü’nde 2, Merzifon’da 17, Suluova’da 5 ve Taşova ilçesinde 31 olmak üzere toplam 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.