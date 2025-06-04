Amasya'da acı olay: Salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Amasya'da bir çay bahçesinde oynayan 4 yaşındaki Yağız Duran, üzerine salıncak demirinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Amasya'da acı olay: Salıncak demirinin altında kalan 4 yaşındaki çocuk öldü

Kocaeli'nden Ordu'ya giden Abdullah ve Cansu Duran çifti, Cemil Cahit Bey Caddesi'nde bulunan bir çay bahçesinde mola verdi.

Çay bahçesinin oyun alanında oynayan 4 yaşındaki Yağız, üzerine salıncak demirinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Durumu fark eden anne ve babanın ihbarı üzerine, 112 Acil Servis ekiplerince  Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yağız Duran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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