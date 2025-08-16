Amasya’da ambulans hafif ticari araca çarptı

Edinilen bilgiye göre, Bekir Numan Demir yönetimindeki ambulans, İpekköy mevki sebze hali kavşağında Ahmet Ferit Uzunalioğlu'nun kullandığı minibüsle çarpıştı.

Savrulup yan yatan hafif ticari araç trafik levhalarına çarparak durabildi. Kazada minibüsteki sürücü ve yanındaki Mert Yiğit Kara, ambulans sürücüsü, ATT’ler Kader Tuncay ile Öznur Ece Yavuzaslan yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.