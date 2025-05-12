Amasya'da art arda iki deprem! (AFAD-Kandilli Son Depremler)

Amasya'da üç dakika arayla iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olan depremlerin ilkinin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

Saat 12.23'te meydana gelen bu deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bu depremden üç dakika sonra bu kez 12.26'da yine Gümüşhacıköy'de 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Bu deprem ise 19 kilometre derinlikte gerçekleşti.