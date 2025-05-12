Amasya'da art arda iki deprem! (AFAD-Kandilli Son Depremler)
Amasya'da art arda iki deprem oldu. İlk depremin büyüküğü 4,4, ikinci depremin büyüklüğü ise 4,2 olarak açıklandı. Her iki depremin de merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi...
Amasya'da üç dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Gümüşhacıköy ilçesi olan depremlerin ilkinin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.
Saat 12.23'te meydana gelen bu deprem 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Bu depremden üç dakika sonra bu kez 12.26'da yine Gümüşhacıköy'de 4,2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.
Bu deprem ise 19 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREMLER ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Her iki deprem de Amasya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Depremlerin ardından şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmezken, çok sayıda kişi sosyal medyada depreme ilişkin paylaşım yaptı.
Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullarda eğitime bugün ara verildi.
Kandilli - AFAD Son Depremler Listesi
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Amasya Gümüşhacıköy
- Amasya
- Son Depremler
- Tokat
- Çorum