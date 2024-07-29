Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

Amasya’da asansör tamiri için gittiği apartmanda asansör kabini ile duvar arasında sıkışan tamirci hayatını kaybetti.

Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gökmedrese Mahallesi Atabey Sokak’taki 7 katlı bir apartmanın arızalanan asansörünün bakımına gelen Emre Büyük (29), tamir için çalıştıkları esnada asansörün hareket etmesiyle kabin ve duvar arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılarak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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