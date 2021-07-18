Amasya'da beş kişilik aile gölette boğuldu

Amasya'da 5 kişilik bir aile, Derinöz Baraj Gölü'nde kayboldu. Bölgedeki arama çalışmalarının ardından ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Anadolu Ajansı 18.07.2021 - 20:05

Amasya'da beş kişilik aile gölette boğuldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde, girdikleri baraj gölünde 5 kişilik bir aile boğuldu. 

Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekipleri, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler arama çalışmasını sonucunda 5 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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