Amasya'da cenaze yolunda kaza: 3 ölü

Amasya'da cenaze yolunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Taşova-Amasya D100 kara yolu Ladik yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan Erzurum'a akrabalarının cenazesine katılmak üzere yola çıkanların içinde bulunduğu Fuat Kavcı (32) yönetimindeki cip, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Fuat Kavcı ile Hikmet Kavcı (61) ve Esen Sekmen'in (68) hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan Nezaket Kavcı (67) ise ilk müdahalesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.