Amasya'da defineciler dağı resmen oymuş
05.11.2025 16:28
DHA
Amasya'da kaçak kazı ihbarı üzerine yapılan operasyonda bir dağın içine doğru 15 metre kazı yapıldığı belirlendi.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Şehirüstü Mahallesi’ne sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede, definecilerin Ferhat Dağı Çakallar Tepesi mevkisinde dağın içine doğru 15 metre kazdığı belirlendi. Kazılanın alanın içinde 2 kürek, 1 balyoz ve kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Polis, kaçak kazıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.