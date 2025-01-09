Amasya'da devrilen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

M.A. (50) idaresindeki hafif ticari araç, Karamuk yakınlarında şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile araçtaki 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

