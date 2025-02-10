Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

Taşova- kara yolunda Ş.S. idaresindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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