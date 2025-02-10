Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Taşova-Amasya kara yolunda Ş.S. idaresindeki 34 DG 6683 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Durucasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.



Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.