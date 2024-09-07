Amasya’da doğalgaz borusu patladı: Alevler güçlükle söndürüldü

Amasya’nın Suluova ilçesinde içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi çalışması sırasında doğalgaz kaynaklı yaşanan patlama nedeniyle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü.

Amasya’da doğalgaz borusu patladı: Alevler güçlükle söndürüldü

’nın Suluova ilçesinde Fatih Mahallesi Oğulbağı Caddesi Sencer Sokak'ta akşam saatlerinde Suluova Belediyesi su arıza ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. sonrası yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen alevlerin bir binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından açıklama yapan Fatih Mahallesi Muhtarı Enes Apaydın, “ patlamasına ekipler kısa sürede müdahale etti. Panik oluştu. Ama sonrasında alevler söndürüldü” dedi.
Su ve doğalgaz hattındaki arıza yangının söndürülmesinin ardından onarıldı.

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