Amasya’da feci kaza: Otomobil paramparça oldu

Çarpmanın etkisi ile otomobil, savrularak demir bariyerlere çarptı. Kazada iki sürücü ile Buket B., Ege B. (4) ve Efe B. (6), yaralandı.



İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.