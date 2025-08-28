Amasya'da feci olay: Caminin kubbesinden düşerek öldü

Amasya'da dün öğle saatlerinde Kaleköy'de cami tadilatında çalışan Ahmet Afan (57), kubbeye çıktığı sırada dengesini kaybedip 20 metre yükseklikten düştü.

Kayseri’den geldiği öğrenilen Afan, hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.