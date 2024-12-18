Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'da Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda polis ekiplerince Samsun ve Amasya'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında 33 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.