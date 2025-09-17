Amasya'da firari hükümlü yakalandı

Amasya'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

'nın Merzifon ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "gece vakti yağma" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S.A'yı Kamışlı köyü mevkisinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

