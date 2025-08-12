Amasya'da iki araç çarpıştı: 10 yaralı

Amasya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere kaldırıldı.

'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

O.N.Y. idaresindeki 69 ABB 856 plakalı otomobil, Ulubel mevkisinde A.D'nin kullandığı 05 KB 342 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan sekiz kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

